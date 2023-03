POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 04.03.2023 wurde durch einen Fahrzeughalter der Diebstahl seines PKW mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 03.03.2023, 12.00 Uhr bis 04.03.2023, 08.00 Uhr den PKW in der Neubrandenburger Semmelweisstraße 42. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford Kuga des Baujahrs 2022. An dem PKW waren die amtlichen Kennzeichen NB-RM 408 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 41.500 Euro.

Zeugen die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 5582 5224, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell