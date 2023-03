POL-HRO: Versuchtes Tötungsdelikt: Weiterhin Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Vor einer Woche ist es in Rostock zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5449937).



Der 20 Jahre alte Geschädigte befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Eine ausführliche Vernehmung konnte aufgrund des Gesundheitszustands allerdings noch nicht erfolgen.



Im Zuge der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen sichergestellt werden. Die Polizei sucht aber weiterhin dringend nach Zeugen, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2023 zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich der Hundermännerbrücke, Bei der Tweel bzw. im Bereich des Zwischenbaus Auffälligkeiten festgestellt haben.



Hinweise können telefonisch unter 0381 4916 1616, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder in jeder Polizeidienststelle gegeben werden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell