POL-LWL: Mehrere Sachbeschädigungen auf Friedhof in Dömitz

Dömitz (ots) -



Auf dem Friedhof in Dömitz haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Gräber geschändet. Unter anderem wurden Grabsteine umgeworfen, Grabplatten zerschlagen bzw. Grabschmuck beschädigt. Betroffen waren nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt 7 Grabstellen auf dem Friedhof. Die Taten sind zwischen dem 06. und 14. Februar und zwischen dem 01.und 02. März begangen worden. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell