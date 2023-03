POL-HST: Ungeklärte Kopfverletzung gibt Polizei Rätsel auf

Stralsund (ots) -



Die Polizei sucht derzeit Zeugen zu einem Sachverhalt, welcher sich am Freitagabend (17.02.2023) in Stralsund ereignet hat.



Kurz nach 23:00 Uhr wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße an der Ecke zur Sarnowstraße ein 71-jähriger deutscher Mann mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung auf dem Boden liegend aufgefunden. Nach medizinischer Einschätzung kann als Ursache der Wunde ein Sturz vermutlich ausgeschlossen werden. Der Geschädigte wurde in eine Klinik nach Greifswald gebracht und kann sich an die Vorkommnisse nicht mehr erinnern.

Ersten Ermittlungen zur Folge war er zuvor in einem Restaurant Am Fischmarkt, welches er schließlich gegen 22:40 Uhr verließ. Von da aus machte er sich zu Fuß und offensichtlich ohne Begleitung auf den Weg in Richtung Stadtteil Knieper. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jeans. An dem besagten Freitag kam es zu starken Wind- und Sturmböen, ab dem Abend sogar zu orkanartige Böen im Bereich der Hansestadt Stralsund.



Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Entstehung der Kopfverletzung herauszufinden. Ob es sich um einen Unglücksfall oder eine Straftat handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Gibt es Zeugen, welche den Mann zwischen 22:40 Uhr und 23:10 Uhr gesehen haben? War der beschriebene Geschädigte eventuell doch in Begleitung einer anderen Person? Gibt es Auffälligkeiten, die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen könnten? Hat jemand die Entstehungen der Verletzung beobachtet?

Hinweise zur Beantwortung dieser Fragen nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831-28900 oder über die Onlinewache unter www.polzei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jeff Schlicht

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell