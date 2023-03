POL-GÜ: Diebe entwenden 40 Meter Kupferdachrinne

Satow (ots) -



Bereits in der Zeit vom 19.02.23 bis 26.02.23 brachen unbekannte Täter in ein altes Gutshaus bei Satow ein. Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, entwendeten die Täter 40 Meter Kupferdachrinne sowie diverse Antiquitäten. Es entstand dabei ein Gesamtschaden von wenigstens 5000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort.



Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell