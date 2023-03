POL-HRO: Schwerstverletzter nach Wohnungsbrand

Schwerin (ots) -



Am 03.03.2023, gegen 01:13 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr Schwerin

ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Gagarinstraße in Schwerin

gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der

Polizei stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus der

betroffenen Wohnung fest. Der 61-jährige Wohnungsmieter konnte durch

die Feuerwehr aus der Wohnung verbracht und einer medizinischen

Behandlung zugeführt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt

dieser schwerste Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat gegen den Wohnungsmieter ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen

Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern

gegenwärtig an.



F. Schöllermann, DGL PHR Schwerin

C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



