POL-ANK: Polizeieinsatz aufgrund von drei Versammlungen auf dem Greifswalder Marktplatz

Das Polizeihauptrevier Greifswald führte am heutigen Tag (2. März 2023) einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch Kräften der Bereitschaftspolizei, durch. Hintergrund des Einsatzes war die Sitzung des Hauptausschusses der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, aufgrund dessen bereits im Vorfeld zwei Versammlungen angemeldet wurden. Durch Erkenntnisse in den sozialen Netzwerken wurde der Polizei bekannt, dass zudem zu einem weiteren Protest im Zusammenhang mit der Sitzung aufgerufen wurde. Diese dritte Versammlung wurde beim Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht angemeldet.



In der Spitze trafen sich im Rahmen der beiden angemeldeten Versammlungen etwa 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und im Rahmen der unangemeldeten Versammlung circa 500 Personen.



Der Einsatz verlief insgesamt weitestgehend störungsfrei. Eine 62-jährige Teilnehmerin der unangemeldeten Versammlung versuchte, sich in Richtung Fischmarkt zu bewegen. Durch Kräfte einer Polizeikette wurde diese zurückgewiesen, infolgedessen die Frau einer Polizeivollzugsbeamtin ins Gesicht schlug. Eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde entsprechend aufgenommen.



Aufgrund der unangemeldeten Versammlung ermittelt die Polizei zudem gegen eine unbekannte Person (Verstoß nach dem Versammlungsgesetz).



