POL-HST: Etliche Schockanrufe im Landkreis Vorpommern-Rügen - 60.000 Euro in bar übergeben

Ab etwa 10:30 Uhr gingen am heutigen Donnerstag (02.03.2023) bei etlichen Haushalten im Landkreis Vorpommern-Rügen Anrufe von vermeintlichen Polizisten, mit immer der gleichen Betrugsmasche ein. Mindestens 15 Anzeigen wegen des Verdachts des versuchten Betruges haben die Polizisten der Reviere Stralsund, Barth, Grimmen und Bergen im Laufe des Tages aufgenommen.



Erfolgreich waren die Täter in mindestens einem Fall. Eine 85-jährige Deutsche von der Insel Rügen erhielt gegen 13:45 Uhr ein Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihr Enkel angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb eine Kaution zur Freilassung fällig sei. Das veranlasste die geschockte Rentnerin dazu knapp 60.000 Euro Bargeld, welches sie Zuhause hatte an der Haustür einem unbekannten Mann zu übergeben.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: es handelt sich um einen 1,70 Meter großen Mann mit schlanker Statur, hellbraunen Haaren und ungepflegtem Aussehen. Er könnte im Alter zwischen 45 und 55 Jahren sein. Bekleidet war der Täter mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Nach ersten Erkenntnissen könnte dieser mit einem weißen Audi Kombi flüchtig sein.



Nach der Geldübergabe, bemerkte die geschädigte Seniorin den Betrug und verständigte die Polizei, um Strafanzeige zu erstatten. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Betruges.



Die Polizei warnt vor solchen Anrufen mit Schocknachrichten und rät Betroffenen direkt aufzulegen und nicht auf die Anweisungen zu hören. Anschließend sollten Sie die 110 wählen oder zur nächsten Polizeidienststelle gehen, um den Sachverhalt anzuzeigen und sich Verhaltenshinweise von echten Polizeibeamtinnen und -beamten zu holen. Keinesfalls würden Angehörige der Polizei am Telefon Bargeld oder Bankdaten von Personen einfordern.



Weitere Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie hier: unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/



