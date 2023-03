POL-ANK: LKW-Fahrer bei Lubmin eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Lubmin (ots) -



Heute Mittag (02.03.2023, 11:20 Uhr) kam es auf einem Parkplatz im Freesendorfer Weg in Lubmin zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei soll ein 23-jähriger LKW-Fahrer (türkische Staatsangehörigkeit) versucht haben, seine Zugmaschine mit einem stehenden Anhänger zu koppeln. Im Zusammenhang mit diesem Vorgang trat er zwischen seinem Gespann und einem unmittelbar daneben stehenden, anderen LKW-Gespann, welches ebenfalls stand bzw. parkte. Aus bislang unbekannter Ursache bewegte sich sein Gespann und klemmte ihn zwischen seinem und dem daneben stehenden LKW-Gespann ein. Der 23-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Zustand ist nach aktuellen Informationen kritisch.



Die Untersuchungen zur genauen Unfallursache dauern gegenwärtig an. Zur Unterstützung der Ermittlungen wird auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang wird außerdem geprüft, ob während des Kopplungsvorgangs die Bremse der Zugmaschine betätigt wurde.



