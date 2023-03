POL-HRO: Graffiti und Sachbeschädigung in Grevesmühlen/Upahl

Wismar (ots) -



An der Sporthalle der Grundschule Grevesmühlen haben unbekannte Täter mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien angebracht. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen 13 Uhr gestern Mittag bis heute Morgen 06 Uhr. Eine Beseitigung der Graffiti wurde bereits veranlasst.



Des Weiteren sind heute Nacht auf der Baustelle der zukünftigen Gemeinschaftsunterkunft in Upahl mehrere Zaunpfeiler aus der Verankerung genommen und beschädigt worden. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.



In beiden Fällen wird der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen übernehmen.



In beiden Fällen bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen in Grevesmühlen bzw. Upahl haben, können sich unter der Telefonnummer 038208 8882224, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder bei jeder Polizeidienststelle melden.



