POL-SN: Schwer alkoholisierter bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 57-jähriger Fahrer wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Deutsche aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war mit seinem stark beschädigten Wagen in Schwerin auf der B 321 unterwegs. Zeugen wurden gegen 5.20 Uhr auf ihn aufmerksam und riefen die Polizei.



Die Beamten des Schweriner Polizeihauptreviers konnten den Mann mit seinem zerstörten Wagen in Höhe Pampow antreffen. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer leichte Verletzungen aufwies und stark alkoholisiert war.



Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 3,61 Promille.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer ersten Erkenntnissen nach im Bereich Schwerin-Süd an der B 321 gegen eine Schutzplanke gefahren war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.



Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht; des Weiteren wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten und Strafanzeige erstattet.



Die Sachschadenshöhe liegt nach erster Schätzung bei etwa 10.000 Euro.



