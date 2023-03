POL-NB: 1. Nachmeldung nach Überfall auf einem Geldtransporter

BAB20, ASS Gützkow (ots) -



Wie bereits informiert, kam es heute gegen 06:20 Uhr zu einem Überfall auf einen Geldtransporter auf der BAB20, an der Anschlussstelle Gützkow in Fahrtrichtung Berlin.



Das Polizeipräsidium Neubrandenburg führt derzeit einen Polizeieinsatz mit umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch. Eingehende Zeugenhinweise wurden und werden geprüft und zudem wurden und werden Fahrzeuge im Bereich des Tatortes und möglicher Fluchtrichtungen angehalten und einer Kontrolle unterzogen.



Bislang gibt es keine verifizierten Informationen zu möglichen Tatfahrzeugen und Tatverdächtigen.



Wir suchen weiterhin Zeugen, die in den heutigen Morgenstunden zwischen 06:00 und 08 Uhr im Bereich der BAB20, insbesondere der Anschlussstelle Gützkow sowie der Zufahrtsstraßen B111 und B110 auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Bitte melden Sie sich beim Hinweistelefon unter der Nummer 0395 5582 2176.



Erstmeldung:



Am heutigen Morgen, 02.03.2023, kam es gegen 06.22 Uhr im der Anschlussstelle Gützkow zu einem mutmaßlichen Überfall auf einen Geldwerttransporter. Bislang keilten unbekannte Täter mit zwei Fahrzeugen den Geldwerttransporter ein und öffneten diesen gewaltsam. Ein Täterfahrzeug sowie der Geldwerttransporter wurden in der weitern Folge in Brand gesetzt.

Die Täter flüchteten anschließend mit einem Transporter in unbekannte Richtung.

Durch den Überfall wurde kein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens verletzt.

Ob und wie viel Bargeld die Täter erbeuteten ist unklar.

Derzeit laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Tatablauf, den Tatfahrzeugen oder möglichen Personen geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon unter der Nummer 0395 5582 2176 zu wenden.



