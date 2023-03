POL-NB: Brand eines leerstehenden Bungalows in Ahrenshoop OT Niehagen

Ahrenshoop (LK V-R) (ots) -



Am 01.03.2023, gegen 21:55 Uhr, wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen bekannt, dass es

in einer Ferienhaussiedlung in Ahrenshoop OT Niehagen zu einem

Bungalowbrand gekommen sein soll. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte

brannte ein leerstehender Bungalow bereits in voller Ausdehnung.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und somit

ein Übergreifen auf weitere Bungalows verhindert werden. Personen

kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache können zum jetzigen

Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Durch das Feuer wurden

das Dach und der gesamte Innenbereich des Bungalows erheblich

beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 290.000 Euro

geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 02.03.2023 wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Insgesamt kamen 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Ahrenshoop, Wustrow und Dierhagen sowie ein Rettungswagen zum

Einsatz.



