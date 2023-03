POL-SN: Täter auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots) -



Durch Hinweise von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Schwerin gelang es gestern, Täter nach einen mutmaßlichen Ladendiebstahl auf frischer Tat zu stellen.



Der Vorfall ereignete sich Dienstagnachmittag im Bereich des Marienplatzes: Die Zeugen wurden auf eine Gruppe von vier Männern aufmerksam, die ersten Erkenntnissen nach gemeinschaftlich Waren aus einem umliegenden Geschäft entwendeten. Bei der weiteren Annäherung an die Täter flüchteten diese zunächst, konnten aber vor Ort durch die Mitarbeiter der Ordnungsdienstes gestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Sichtung der Bildüberwachung auf dem Marienplatz prüft das Kriminalkommissariat Schwerin nun die Beteiligung weiterer Täter. Durchsuchungen bei den Beschuldigten führten zum Auffinden von Diebesgut, das in Folge dessen sichergestellt wurde.



Bei den bereits bekannten Tatverdächtigen handelt es sich um tunesische Staatsangehörige, die sich derzeit in Schwerin aufhalten.



Strafanzeige wurde erstattet; die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



