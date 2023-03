POL-NB: Mehr 1.000 nicht zugestellte Brief- und Paketsendungen aufgefunden

Mecklenburger Schweiz (ots) -



Im Zuge des Verdachts eines medizinischen Notfalls in einer Wohnung im Bereich der Mecklenburger Schweiz wurde Ende Februar bekannt, dass ein Mitarbeiter eines Logistikunternehmens ungefähr 1.000 Brief- und Paketsendungen sowie zahlreiche Ausgaben Anzeigenblattes nicht zugestellt hat. Als die Polizeibeamten hinzugerufen wurden, bestätigte sich der Sachverhalt. Die etwa 1.000 Brief- und Paketsendungen wurden durch den knapp 60-jährigen deutschen Zusteller nicht geöffnet, sondern "nur" nicht zugestellt. Die Motivlage für dieses Handeln soll im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Die Ermittlungen wegen Unterschlagung und Verletzung das Post- und Fernmeldegeheimnisses wurden aufgenommen.



Das betroffene Logistikunternehmen hat alle Paket- und Briefsendungen sichergestellt. Hier erfolgt eine genaue Erfassung und Auflistung, damit zeitnah alle Sendungen an die Empfänger übergeben werden können.



