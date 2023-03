Wohnungsbau sozial: Christian Pegel übergibt Zuwendungsbescheid für zwei Wohngebäude in Satow

Bauminister Christian Pegel wird am Freitag einen Zuwendungsbescheid über rund 1,2 Millionen Euro an Herrn Jens Flößner übergeben. Er plant, zwei Wohngebäude mit zehn barrierefreien und sechs barrierearmen Wohnungen in Satow im Landkreis Rostock zu errichten.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 3.März 2023, 10.30 Uhr

Ort: 18239 Satow, Mönch-Stephan-Str. 31 und 32

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt nach derzeitigem Planungsstand rund 3,17 Millionen Euro. 2025 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.