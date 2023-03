POL-NB: Einbruch in eine Firma mit einem Schaden von mehr als 100.000 Euro

Demmin (ots) -



In der Nacht vom 27.02.2023 zum 28.02.2023 ist es zu einem Einbruch in eine Firma im Klänhammer-Weg in 17109 Demmin gekommen, bei welchem ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das umfriedete Gelände begeben und anschließend gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft. Aus dieser haben die Täter 150 neue Motorsensen der Marke Stihl sowie drei gebrauchte Kettensägen, welche zur Reparatur dort abgegeben wurden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 110.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Täter mit einem geeignet großen Kraftfahrzeug von der Straße Am Erlenberg zum dem Zaun des Firmengeländes gefahren, um so das Diebesgut abtransportieren zu können. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Klänhammer-Weg bzw. Am Erlenberg in Demmin auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Einbruch, möglicher Tatverdächtiger oder auch dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



