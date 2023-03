POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zarrentin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Zarrentin ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines PKW von einem Parkplatz kommend auf die Möllnsche Straße gefahren und hierbei mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen sein. Der 17-Jährige stürzte daraufhin und wurde leicht am Knie verletzt. Er begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



