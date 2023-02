POL-NB: Brand eines Altreifenstapels in der Gemeinde Sundhagen (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



In der Gemeinde Sundhagen, Ortsteil Horst kam es am frühen

Dienstagabend zu einem Brand eines Altreifenstapels, welcher am

Ortsrand in einer Siloanlage eines Landwirtschaftsbetriebes lagerte.

Dieser Stapel hat die Ausmaße von etwa 40m x 5m. Bei Eintreffen von

Feuerwehr und Polizei brannten die Altreifen bereits in voller

Ausdehnung, weshalb es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam, die

auch noch in einigen Kilometern Entfernung wahrgenommen werden

konnte. Die Bevölkerung wurde durch die integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über das Modulare

Warnsystem (MoWaS) gewarnt. Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Gebäude

oder Fahrzeuge befanden sich nicht im Umfeld des Brandortes. Da eine

Brandbekämpfung nach Einschätzung der Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Sundhagen, welche mit 51 Kameraden vor Ort ist, nicht

möglich ist, lassen sie den Reifenstapel kontrolliert abbrennen. Dies

wird nach Einschätzung der Feuerwehr wohl noch bis in den frühen

Mittwochmorgen andauern.

Die Polizei hat gegenwärtig die Ermittlungen wegen einer Straftat

gegen die Umwelt (Luftverunreinigung) aufgenommen. Ob ein Sachschaden

entstanden ist, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.



