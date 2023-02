POL-HRO: Rückwärtsgang mit Vorwärtsgang verwechselt

Rostock (ots) -



Weil sie den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselt hatte, verursachte eine 74-Jährige einen Unfall, bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden.



Die Frau wollte am 27.02.23 gegen 15:15 Uhr mit ihrem Nissan Micra das Parkhaus im Warnowpark verlassen. Als sie rückwärts aus der Parklücke fahren wollte, verwechselte die Rostockerin mutmaßlich den Vorwärts- und Rückwärtsgang ihres Automatikfahrzeuges. In der Folge beschleunigte die Deutsche den Pkw Nissan und fuhr frontal gegen zwei vor ihr parkende Fahrzeuge. Im Anschluss legte sie den Rückwärtsgang ein und überfuhr die Fahrbahn und rammte einen Pkw Honda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben.



Die 74-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell