POL-HRO: Tatverdächtige nach Übergriff auf Jugendliche einer schwedischen Fußballmannschaft ermittelt

Nachdem es am 18.02.2023 zu einem körperlichen Übergriff auf einige Mitglieder einer schwedischen Fußball-Jugendmannschaft gekommen war, konnte die Rostocker Polizei jetzt zwei Tatverdächtige ermitteln.



Ersten Ermittlungen zufolge kann sowohl ein unmittelbarer Zusammenhang zum Heimspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den SV Darmstadt 98 als auch ein sonstiger Fußballbezug ausgeschlossen werden. Ausgangspunkt der zunächst verbalen Attacke war der Verdacht, dass einer der Jugendlichen aus Schweden in dem Einkaufsmarkt Ware in seiner Bekleidung verstaut hatte. Die beiden späteren Tatverdächtigen hatten dies beobachtet und sind davon ausgegangen, dass diese Ware von dem Jugendlichen gestohlen werden sollte. Es kam zu der verbalen Auseinandersetzung, die sich im Anschluss außerhalb des Einkaufsmarktes fortsetzte und in mehrere körperliche Übergriffe auf einzelne Jugendliche mündete. Verletzt wurde dabei niemand.



Bei den 38 und 15 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen handelt es sich um Vater und Sohn. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern gegenwärtig noch an.



