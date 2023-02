POL-ANK: Einbruch in ein Bürogebäude in Greifswald

Greifswald (ots) -



Im Zeitraum vom 27. Februar, 19:00 Uhr, bis zum heutigen 28. Februar 2023, 05:55 Uhr, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Marienstraße in Greifswald eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt und im Ergebnis Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.



Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell