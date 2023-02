POL-NB: Diebstahl eines Anhängers

Neubrandenburg (ots) -



Am vergangenen Wochenende wurde ein Verleihanhänger eines Baumarktes in der Mirabellenstraße auf dem Neubrandenburger Bethanienberg entwendet. Im Zeitraum vom 24.02.2023 bis zum 27.02.2023 haben bislang unbekannte Täter eine Stahlkette durchtrennt, mit welchem der Anhänger an einem Laternenmast vor dem Baumarkt befestigt war. Der entwendete Anhänger der Marke Stema ist sieben Jahre alt und hat einen Wert von ca. 10.000 Euro. Zudem haben die Täter von einem separaten Anhänger (ebenfalls von der Marke Stema) die Schutzplane und die Schutzbleche entwendet. Hierbei ist ein zusätzlicher Schaden von ca. 200 Euro entwendet.



Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des entwendeten Anhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell