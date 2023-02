POL-ANK: Nachmeldung zum Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Strasburg

Strasburg (ots) -



Wie bereits berichtet wurde, brannte gestern (27. Februar 2023, 7:00 Uhr) eine leerstehende Lagerhalle in der Rothemühler Straße in Strasburg (siehe Pressemitteilung vom 27.2.2023, 14:07 Uhr).



Zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit wurde gestern ein Brandursachenermittler als Sachverständiger eingesetzt. Dieser stellte zwei voneinander unabhängige Brandausbruchsstellen fest. Demzufolge kam er zu dem vorläufigen Ergebnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden kann. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell