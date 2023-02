POL-HWI: Brand einer Doppelgarage in Hohen Viecheln

Hohen Viecheln (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der zurückliegenden Nacht in Hohen Viecheln eine Doppelgarage sowie ein sich anschließender Carport in Brand geraten.



Gegen 01:00 Uhr bemerkte eine Nachbarin das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohen Viecheln, Bad Kleinen, Warin sowie Dorf Mecklenburg bereits mit dem Löschangriff begonnen.



Schäden am Wohnhaus sowie an den abgestellten Fahrzeugen entstanden nach ersten Erkenntnissen nicht. Die geparkten Fahrzeuge konnten offenbar rechtzeitig aus Garage und Carport gefahren werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



