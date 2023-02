POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Insel Rügen (ots) -



Am 27.02.2023 gegen 16:20 Uhr fuhr ein großes Kranfahrzeug mit

Anhänger auf der B196 aus Richtung Göhren, in Richtung Baabe. Auf

Höhe Philippshagen geriet das Gespann auf den rechten Seitenstreifen

und sackte ab. Daraufhin kippte der Kran nach rechts in den

Straßengraben und auf die Gleise der Rügenschen Bäderbahn (Rasender

Roland).

Der 54-jährige deutsche Fahrer wurde nicht verletzt und konnte

selbständig das Kraftfahrzeug verlassen.

Der Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf ca. 178.000 EUR

geschätzt (Kran mit Anh.: ca. 150.000 EUR; Gleise: ca. 18.000 EUR;

Seitenstreifen/Graben: ca. 10.000 EUR).

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 02 Uhr in der

Nacht.



