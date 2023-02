POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht-Unfallverursacher mit 2,57 Promille

Waren (ots) -



Am 27.02.2023 gegen 13:15 Uhr ist es in 17192 Waren zum einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Ein 52-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die Karl-Bartels-Straße in Waren aus Richtung Mecklenburger Straße kommend in Richtung Carl-Hainmüller-Straße. Der unfallverursachende Fahrer beabsichtigte von der Straße Zu den Kirchtannen nach rechts in die Karl-Bartels-Straße abzubiegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, auf welcher sich der PKW des 52-Jährigen befand. Durch dieses Abbiegen im weiten Bogen nach rechts stieß der Unfallverursacher mit dem PKW des 52-Jährigen zusammen.



Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug aus und beschimpfte den 52-Jährigen. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle in Richtung Mecklenburger Straße. Der 52-jährige Geschädigte hat daraufhin die Polizei informiert. Dabei konnte er das Kennzeichen, den Fahrzeugtyp sowie die Beschreibung des Unfallverursachers beschreiben und dass der Unfallverursacher augenscheinlich alkoholisiert ist.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren konnten kurze Zeit später den Fahrzeugführer ermitteln und einer Kontrolle unterziehen. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 62-jährigen flüchtigen Fahrzeugführer hat einen Wert von 2,57 Promille ergeben. Es folgte die Blutprobenentnahme und die Erstattung der Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde sichergestellt.



