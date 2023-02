POL-ANK: Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Strasburg

Strasburg (ots) -



Heute Morgen (27. Februar 2023, gegen 07:00 Uhr) teilte die Rettungsleitstelle der Polizei mit, dass aktuell eine leerstehende Lagerhalle in der Rothemühler Straße in Strasburg brennen würde. Die Freiwillige Feuerwehr hätte bereits mit den Löscharbeiten begonnen.



Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Aus der dreißig Meter langen und zehn Meter breiten Halle trat insbesondere dichter Qualm. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. In Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Brandursachenermittler angefordert, welcher noch am heutigen Tag zum Einsatz kommen wird. Ein Ergebnis zur möglichen Brandursache steht daher noch aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat werden durch die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



