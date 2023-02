POL-NB: Kontrolle eines LKW mit 60 Tonnen Gesamtgewicht - statt erlaubten 40 Tonnen

Details anzeigen Foto LKW 60 Tonnen Foto LKW 60 Tonnen

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.02.2023 haben Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Stadtgebiet von Neubrandenburg einen augenscheinlich überladenen Holz-Transport-Lkw festgestellt. Aus diesem Grund haben die Beamten den Lkw mit Anhänger im Bereich der Woldegker Straße/Steinstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle haben die Beamten mit einer Radlastwaage die Gewichte gemessen. Im Ergebnis der Wiegung stellte sich nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranzwerte heraus, dass der LKW mit Anhänger insgesamt ca. 60 Tonnen gewogen hat. Die erlaubte Gesamtmasse beträgt 40 Tonnen.



Des Weiteren wurden auch die Daten des Fahrzeuges und der Fahrerkarte mittels Fahrtenschreiberdownload ausgelesen. Hier wurden diverse Verstöße gegen die Fahrpersonalvorschriften sowie Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



Den 52-jährigen deutschen Fahrer, der als selbstständiger Unternehmer am Steuer saß, erwarten nun mehrere Bußgeldverfahren wegen der Überladung, Geschwindigkeitsüberschreitungen (mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 15 km/h innerhalb kurzer Zeit) sowie Verstößen gegen die Personalvorschriften.

Am Kontrollort war ein sicheres Abladen der Holzstämme nicht möglich, so dass die Beamten den LKW zu einem sicheren Ablageort begleitet haben, der nicht weit entfernt war.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell