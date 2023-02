POL-SN: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots) -



Freitagnachmittag fiel den Polizeibeamten ein 36-jähriger Autofahrer aufgrund erheblicher Ausfallerscheinungen auf dem Großen Dreesch auf. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht nur stark alkoholisiert und unter Einfluss von Drogen fuhr, sondern zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Grünen Tal wurde der Mann gegen 16:00 Uhr kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,78 Promille. Nach den Maßnahmen am Kontrollort musste der kasachische Fahrer eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



