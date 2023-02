POL-HWI: PKW-Aufbrüche in Wismar - Zeugenaufruf

Wismar (ots) -



Gestern Morgen (26. Februar 2023) stellte die Polizei Wismar nach dem Hinweis eines Bürgers mehrere Fahrzeugaufbrüche auf einem Parkplatz am Schottelweg fest.



Offenbar hatten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 22:30 bis 09:30 Uhr, die Seitenscheiben fünf dort abgestellter Pkw beschädigt und das Fahrzeuginneren durchsucht. Der oder die Täter verursachten dabei einen Schaden von über 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Die Polizei rät dringend davon ab, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen, auch nicht versteckt. Bieten Sie Dieben keinen zusätzlichen Anreiz!!



