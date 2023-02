POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Greifswald

Details anzeigen VU HGW VU HGW

Heute Morgen (27. Februar 2023, gegen 06:35 Uhr) ereignete sich auf der Schönwalder Landstraße in Greifswald ein Verkehrsunfall, der zu einer kurzzeitigen Vollsperrung führte.



Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer eines Transporters verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende Ford bremste daraufhin ebenso ab und lenkte zudem nach links. Aufgrund der glatten Fahrbahn rutschte dieser seitwärts in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. Ebenso beschädigte er dabei den vor ihm fahrenden Transporter.



Der 19-jährige Fahrer des Ford und die 56-jährige Fahrerin des Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschade in Höhe von etwa 18.000 Euro.



