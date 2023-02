POL-HST: Barther Polizisten stoppten drei Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Freitag, dem 24.02.2023 gegen 23:15 Uhr wurde in der Gemeinde Prohn ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi kontrolliert. Ein Alkoholvortest ergab hier einen Wert von 0,66 Promille.



Am Samstag, dem 25.02.2023 gegen 02:45 Uhr geriet ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Citroens bei Divitz-Spoldershagen in eine Verkehrskontrolle. Auch hier wurde ein Alkoholvortest durchgeführt - der Wert 0,57 Promille.



Ebenfalls am Samstag kontrollierten die Beamten bei Niepars gegen 23:30 Uhr einen VW. Bei dessen 68-jährigen Fahrer nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Er pustete im Vortest 0,85 Promille.



Bei allen Betroffenen wurde im Polizeirevier ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Es besteht jeweils der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit eines 0,5 Promille-Verstoßes. Dieser kostet im "Erst"-Verstoß 500 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Alle Betroffene besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



