POL-HRO: Fahrkartenautomat in Rostock gesprengt

Am frühen Morgen des 26.02.2023 kam es in Rostock-Dierkow zu einer

Sprengung eines Fahrkartenautomaten. Gegen 03:50 Uhr konnten

Mitarbeiter des Polizeireviers Dierkow einen lauten Knall wahrnehmen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung ergab, dass an der

Straßenbahnhaltestelle "Diekower Allee" durch unbekannte Täter ein

Fahrkartenautomat aufgesprengt wurde.

Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten am Tatort Spuren.

Der Fahrkartenautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört.

Polizeilich wird der Schaden auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Täter / zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei in

Rostock-Dierkow unter der TelNr. 0381-65880 sowie jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Die Hinweise können zudem auch über die

Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die

Polizei gerichtet werden.



