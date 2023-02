POL-HRO: Wohnungsbrand in Crivitz

Crivitz (ots) -



Am Morgen des 26.02.2023 ereignete sich ein Wohnungsbrand in der Crivitzer Straße der Freundschaft. In der Folge brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Der 36-jährige Mieter wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Crivitz verbracht. Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Crivitz, Demen und Wessin mit 36 Kameraden alarmiert. Da die Brandursache unklar ist hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird mit 50.000 EUR beziffert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die sechs evakuierten Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren.



