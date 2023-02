POL-NB: Polizeieinsatz des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg entlang des Radrundweges am Tollensesee (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 25.02.2023 führte das Polizeihauptrevier Neubrandenburg mit

eigenen und unterstützenden Kräften einen Polizeieinsatz durch, u.a.

auch unter Beteiligung des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie

benachbarter Dienststellen. Anlass hierfür war das wiederholte

Treffen von Personen, die aus polizeilicher Sicht überwiegend dem

rechtspolitischen Spektrum zuzuordnen sind, die beabsichtigten, den

Radrundweg um den Tollensesee zu absolvieren. An der Veranstaltung,

die gegen 09:00 Uhr Höhe des Augustabades begann, nahmen in der

Spitze rund 80 Personen teil. Aufgabe der Polizei war es bei diesem

Einsatz, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten.

Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung ohne besondere

Vorkommnisse. Ordnungs- oder strafrechtliche relevante Geschehnisse

ereigneten sich bis zum Ende der Veranstaltung um 17:00 Uhr nicht.



