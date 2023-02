LWSPA M-V: 95m-Schute am Prerower Strand

Details anzeigen Die neue Attraktion am Prerower Strand Die neue Attraktion am Prerower Strand

Am Prerower Strand direkt neben der Baustelle der neuen Seebrücke liegt ein Stahlkoloss im Wasser. Es handelt sich um eine antriebslose Schute, 95m lang und 20m breit. Nach ersten Ermittlungen hielten die ausgebrachten Anker dem Nordwind der Stärke 6 bis 8 Bft nicht stand. So vertrieb die Schute, die dem Transport von Natursteinen aus Skandinavien für den neuen Seehafen dient, in Richtung Strand.

Die Wasserschutzpolizei Stralsund nahm umgehend die Ermittlungen auf, um den Verantwortlichen und die genauen Umstände des Vertreibens festzustellen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls lag der Pegel der Ostsee hier bei fast einem Meter über normal, eine Seltenheit in der Ostsee ohne Ebbe und Flut. Da der Wasserstand am Sonntag wieder auf Normalwerte fallen soll, dürfte die Bergung des Havaristen eine immense Herausforderung werden.



