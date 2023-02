POL-NB: Zeugenaufruf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Malchow

Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Einbruchs

in ein Einfamilienhaus in der Straße der Jugend in Malchow

aufgenommen und bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder

die bislang unbekannten Tatverdächtigen in der Nacht von Freitag zu

Samstag, am 25.02.2023, gegen 04:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum

Wohnhaus und durchsuchten dieses. Ob und inwieweit der oder die

Unbekannten Wertgegenstände gestohlen haben, ist Bestandteil der

weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten

der/die Tatverdächtigen einen Gesamtsachschaden von rund 300 Euro.

Zudem sollen sie mit einem weißen Mercedes Sprinter in Richtung

Innenstadt geflohen seien.



Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg kam zur

Spurensuche und - sicherung zum Einsatz. Zeugen, die Beobachtungen

zum Tatgeschehen, zu den mutmaßlichen Tätern bzw. dem weißen

Transporter gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Röbel unter 0399318480, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



