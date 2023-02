POL-HRO: Brand in Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Am Samstag, den 25.02.2023 kam es gegen 05:40 Uhr in der

Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz zu einem Brand in einem

Wohnhaus. In dem betroffenen Haus waren zum Zeitpunkt des Brandes 13

Bewohner untergebracht, welche vor Eintreffen von Feuerwehr und

Polizei durch die Mitarbeiter der Malteser evakuiert werden konnten.

Sieben Personen wurden durch Rauchgasintoxikation verletzt. Davon

mussten drei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus

verbracht werden. Vor Ort wurden in dem betroffenen Zimmer mehrere

Brandherde sowie der Bewohner des Zimmers festgestellt. Der Bewohner

des betroffenen Zimmers war zum Zeitpunkt des Brandausbruches allein

und hatte die Tür von innen verschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird

bei dem 34-jährigen Mann aus Kamerun von einem psychischen

Ausnahmezustand ausgegangen.



Der Verursacher wurde vor Ort vorläufig festgenommen und dem ZGW des

PHR Schwerin zugeführt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen

Schwerer Brandstiftung aufgenommen. Weitere strafprozessuale

Maßnahmen finden nun in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

Schwerin statt.



Das betroffene Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner des

betroffenen Hauses werden nun innerhalb der Unterkunft anderweitig

untergebracht.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



