POL-NB: Einburch in eine Lagerhalle in Barth

Am 24.02.2023, gegen 15:50 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es in der

Uhlenfluchtstraße in Barth zu einem Einbruchsdiebstahl in eine

Lagerhalle gekommen sein soll.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben sich unbekannte Täter

gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft und entwendeten

Gegenstände zur gastronomischen Nutzung, u.a. eine Softeismaschine,

zwei Einbauküchen sowie ein Palette Gin. Der entstandene Sachschaden

wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die

Beobachtungen zum Tatgeschehen, zu den mutmaßlichen Tätern bzw.

etwaigen Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Barth unter 038231-6720, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



