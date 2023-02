POL-NB: Polizeieinsatz aufgrund des Ablebens eines Mitgliedes eines Motorradclubs

Greifswald/Demmin (ots) -



Das Polizeihauptrevier Greifswald führte heute (24.02.2023) einen

Polizeieinsatz mit zahlreichen eigenen und unterstützenden

Polizeikräften, darunter auch Kräften des

Landesbereitschaftspolizeiamtes MV, durch. Anlass war eine

Trauerfeier von Mitgliedern eines Motorradclubs in der Stadt

Greifswald sowie die anschließende Beisetzung in Demmin. Aufgabe der

Polizei war es unter anderem, den störungsfreien Ablauf zu

gewährleisten und Einschränkungen des Straßenverkehrs so gering wie

möglich zu halten. Aus verschiedenen Orten der Bundesrepublik reisten

zirka 200 Personen an. Im Rahmen des Polizeieinsatzes kam es zu

keinerlei Störungen.



