POL-HST: Polizei Stralsund warnt vor Wechselgeldbetrügern

Die Täter kaufen Ware für einen geringen Betrag und bezahlen mit einem größeren Geldschein, oft einer 50-, 100- oder 200-Euro-Banknote. Nachdem das Verkaufspersonal das Wechselgeld bereits herausgegeben hat, stellen die Täter fest, dass sie doch noch Kleingeld dabeihaben, ihnen die Ware nicht mehr gefällt oder zu kostenintensiv ist und geben das Wechselgeld scheinbar zurück. Dabei wird das Verkaufspersonal derart abgelenkt, dass es nicht bemerkt, dass nicht der vollständige Betrag des Wechselgeldes zurückgegeben wird.



So zuletzt geschehen am 10.02.2023 gegen 17:45 Uhr bei einem Friseur und gegen 18:10 Uhr bei einem Optiker in der Innenstadt Stralsund. Die augenscheinlich allein auftretende Täterin bezahlte jeweils einen niedrigpreisigen Artikel mit einer 200-Euro-Banknote. Nachdem die Verkäufer die Waren boniert und das Wechselgeld übergeben hatten, schrieb die Täterin auf die Bons einen Betrag von 5 Euro und signalisierte, dass die gekaufte Ware zu teuer sei. Daraufhin wurden die Käufe rückgängig gemacht, die 200-Euro-Banknote zurückgegeben und das Wechselgeld wieder entgegengenommen. Dabei gelang es der Täterin, einen Teil des Wechselgeldes einzubehalten. Die Verkäufer nahmen den Verlust erst wahr, als die Täterin bereits das Geschäft verlassen hatte.



Sie beschrieben die Täterin folgendermaßen: etwa 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, schwarze Oberbekleidung, dunkle Hose, stark geschminkt, grau-beiges Kopftuch, südländischer Phänotyp, sprach gebrochen Deutsch.



Wer hat diese Handlungen beobachtet und kann Hinweise zur Täterin geben? Wer war als Firma oder Geschäft zur genannten Zeit im unmittelbaren Umkreis sogar noch betroffen? Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



