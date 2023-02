POL-HWI: Kriminalpolizei stellt mehrere gestohlene Räder sicher

Grevesmühlen (ots) -



Bereits am 19. Januar 2023 durchsuchte die Grevesmühlener Polizei aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Schwerin die Räumlichkeiten eines 29-jährigen Beschuldigten nach einem gestohlenen Fahrrad. Hierbei fanden die Einsatzkräfte ein sogenanntes Fatbike sowie ein E-Bike und stellten diese sicher. Beide Räder stammten aus Diebstahlshandlungen aus dem zurückliegenden Jahr. Der Wert der Räder liegt bei circa 2.500 Euro.



Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte in dem Gebäudekomplex zwei weitere E-Bikes im Wert von circa 8.000 Euro, die im Herbst 2022 in Grevesmühlen von einem Fahrradträger gestohlen wurden, fest. Die eingesetzten Kräfte stellten die beiden Räder ebenfalls sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richteten sich in diesem Fall gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Grevesmühlen.



Soweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



