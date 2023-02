POL-HWI: Falschfahrer auf der A20 - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Grevesmühlen (ots) -



Bereits am späten Montagabend (20. Februar 2023) gingen beim Notruf der Polizei mehrere Meldungen bezüglich eines Falschfahrers auf der A20 ein. Das Fahrzeug sei nach Angaben der Anrufenden aus Richtung der Anschlussstelle Groß Sarau in Richtung Rostock auf der Gegenfahrbahn unterwegs.



Mehrere Funkstreifenwagen wurden daraufhin eingesetzt und konnten den 71-jährigen Fahrer des Mercedes gegen 22:40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen stoppen. Die Einsatzkräfte überprüften Verkehrstüchtigkeit des bosnischen Fahrzeugführers. Anschließend konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen oder Geschädigten. Wer kann Hinweise zur Fahrweise des Mannes geben? Wer wurde durch die Fahrweise des Mercedes gefährdet?

Sachdienlichen Hinweise nimmt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841 7966 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304



E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



