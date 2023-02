POL-SN: 25-Jähriger nach Diebstahl mit Messer in Haft

Schwerin (ots) -



Nach der gestrigen Haftvorführung im Zusammenhang mit einem Diebstahl mit Messer wurde ein 25-Jähriger der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der Mann wurde von einem Ladendetektiv am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft beim Diebstahl festgestellt. Der Polizei ist der Täter bereits aus vorherigen Straftaten umfassend bekannt, so dass er im Rahmen der Anzeigenaufnahme vorläufig festgenommen wurde. Während der Tat führte der 25-jährige Wohnungslose ein Messer bei sich und war mit 2,51 Promille deutlich alkoholisiert.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und den Vollzug angeordnet.



Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen.



