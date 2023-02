POL-ANK: Diebstahl einer Harley-Davidson in Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute Vormittag (24. Februar 2023, gegen 10:30 Uhr) wurde bei der Greifswalder Polizei ein Motorrad als gestohlen gemeldet. Die schwarze Harley-Davidson mit Greifswalder Kennzeichen stand zuvor in einem Carport im Ernteweg. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



