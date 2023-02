POL-NB: Hinweis führt die Polizei in einer Wohung in Neubrandenburg zur Auffindung und Sicherstellung von Betäubungsmittel

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.02.2023, gegen 19:54 Uhr, erhielt das Polizeihauptrevier

Neubrandenburg den konkreten Hinweis, dass aus einer Wohnung einer

Großraumwohnanlage in der Eichenstraße in Neubrandenburg

Cannabisgeruch drängen und der Anfangsverdacht wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegen soll. In der weiteren

Folge wurde Rücksprache mit der diensthabenen Bereitschaftsrichterin

des Amtsgerichtes Neubrandenburg gehalten und ein

Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung erwirkt. Im Zuge

der Durchsuchungsmaßnahme wurden der 32-jährige deutsche

Wohnungsinhaber angetroffen und Betäubungsmittel in Form von Cannabis

und verschreibunspflichtigen Arzneien aufgefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und es wurde

gegen den 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



