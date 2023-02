POL-NB: Eine verbalen Auseinandersetzung zwischen 5 Personen im Neubrandenburger Vorgelviertel mündet in eine körperliche Auseinandersetzung

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.02.2023, gegen 18:10 Uhr, wurde dem Polizeihauptrevier

Neubrandenburg bekannt, dass es in der Fasanenstraße in

Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Personen gekommen sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll

es zwischen einem 40 Jahre alten deutschen Mann und einer aus vier

Personen bestehenden Gruppe, zwei 12- und 13- jährige deutsche Jungen

und einem 15-jährigen Tunesier sowie einem 17-jährigen Afghanen, zu

einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Fortführend kam es

zwischen der 40-jährige Person und einem 17-jährigen Afghanen zu

einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 17 Jährige leicht

verletzt wurde. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht

erforderlich. Während der Anzeigenaufnahme machte der 40-jährige

Tatverdächtige falsche Angaben zu seiner Person, leistete Widerstand

und beleidigte die im Einsatz befindlichen Polizeibeamten. Ein beim

Tatverdächtigen vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,81 Promille. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde

bekannt, dass gegen den 40 Jahre alten Mann ein

Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. In der weiteren Folge wurde er dem

polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und es wurden Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

und Beleidigung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen

falscher Angaben zur Person eingeleitet.



