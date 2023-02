POL-NB: Graffiti am Büro der regionalen Geschäftsstelle der SPD

Greifswald (LK V-G) (ots) -



Am 23.02.2023, gegen 18:48 Uhr, wurde der Polizei in Greifswald

bekannt, dass es am Büro der regionalen Geschäfststelle der SPD zu

einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen sein soll.

Nach derzeitigem Erkennrnisstand haben unbekannte Täter am 23.02.2023

in der Zeit von 11:45 Uhr bis 16:15 Uhr drei Fensterscheiben und ein

Werbeschild mit blauer Farbe beschmiert. Es wurden drei "X"

aufgebracht sowie ein Schriftzug unleserlich gemacht. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bitte

die Bevölkerung um Mithilfe. Es werden Zeugen, welche in diesem

Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich telefonisch im

Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 224,

in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der

Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell