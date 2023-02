POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 110 an der Autobahnauffahrt Jarmen zur A 20 in Richtung Lübeck

Jarmen (LK V-R) (ots) -



Am 23.02.2023, gegen 14:55 Uhr, eignete sich auf der B 110 bei

Jarmen, am Abzweig zur A 20 in Fahrtrichtung Lübeck, ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 79-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel Corsa die B 110 aus Richtung

Anklam kommend und wollte nach links zur A 20 abbiegen. Dabei übersah

er einen im Gegenverkehr befindlichen 42-jährige Fahrer eines PKW

Honda und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht

des Zusammenpralls wurde dann der PKW Honda gegen einen LKW Mercedes

geschleudert, welcher von der A 20 kam und verkehrsbedingt an der

Auffahrt zur B 110 wartete.



Der 79-jährige Fahrer des PKW Opel wurde bei dem Unfall schwer

verletzt. Der 42 Jahre alte Honda-Fahrer sowie dessen 9-jähriger

Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle drei verletzten Personen

wurden mit einem RTW in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der

42-jährige LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



Beide am Unfall beteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der LKW

konnte seine Fahrt fortsetzen. Der entstandenen Sachschaden auf ca.

11.000 Euro geschätzt.



